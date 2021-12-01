Названы дата и формат ежегодной пресс-конференции Путина

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдёт 23 декабря в очном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Из-за эпидемических ограничений число журналистов будет ограничено до 500. Их список определит Кремль, сообщает «Интерфакс». В 2020 году мероприятие проходило по видеосвязи.

Это будет очная пресс-конференция. Президент придёт к журналистам, будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства, - сказал Песков.

Как сообщил Песков, из-за коронавируса было решено провести пресс-конференцию не как раньше в Центре международной торговли, а в Манеже. Поэтому количество журналистов будет ограничено до 500, пространство будет увеличено.

Обычно у нас бывает свыше 1000-1100, но сейчас, к сожалению, будет 500. И поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию. Мы будем сами выходить на журналистов, у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке. У нас будут зарубежные СМИ и через полпредства в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ, - пояснил представитель Кремля.

Он также добавил, что перед пресс-конференцией журналисты должны будут сдать три теста на коронавирус.

Владимир Путин проводит большие пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан в период с 2008 года по 2012-й, когда он занимал пост главы правительства. В 2020 году формат пресс-конференции был изменён из-за пандемии. Одна часть журналистов находилась вместе с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огарёво, другая общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли. Кроме того, наряду с представителями СМИ вопросы президенту задавали граждане России.

Ранее Песков рассказал, что формат прямой линии с президентом России Владимиром Путиным очень востребован для главы государства и россиян. В прошлом году пресс-конференция продлилась 4 часа 29 минут.