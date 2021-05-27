Россиянам раскрыли секрет удачных фото с отдыха

https://static.news.ru/photo/24a1ae76-b280-11ea-97c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Официальный фотограф международного конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth Наталья Аксёнова в интервью радио Sputnik рассказала, как во время отдыха сделать кадры, которые захочется посмотреть всем.

По словам фотографа, большинство размещаемых гражданами в соцсетях фотографий после отдыха довольно однотипны. Однако есть несколько приёмов, которые помогут выделиться из потока и при этом не потребуют использования дорогостоящей техники.

Самый главный секрет хорошего кадра — это глаза и взгляд, подчёркивает Наталья Аксёнова.

Если в глазах есть огонёк, есть интерес и есть жизнь, то это залог удачного кадра, на который хочется смотреть. Я всегда прошу моделей представить, что объектив камеры или смартфона — это их любимый человек или любовник. Тогда они начинают заигрывать с ним глазами, — рассказала она.

Также имеет значение поза, в которой человек изображён на фото. В кадре должно быть большое количество ломаных линий — это делает картинку интереснее. Так, если в кадре появляются рука или нога, они должны быть согнутыми. Однако не стоит забывать, что части тела, находящиеся ближе к объективу, увеличиваются визуально.

Следует отойти подальше от фотографа, чтобы вокруг было больше воздуха, — рекомендует фотограф.

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