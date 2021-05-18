Названы анализы, которые назначают в медцентрах для «развода» на деньги

https://static.news.ru/photo/45a08d5c-b849-11eb-8340-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко заявила, что большинство анализов, которые назначают россиянам в платных центрах, можно сделать бесплатно по полису ОМС, сообщает агентство ПРАЙМ.

Она отметила , что речь идёт об анализе мочи и крови, биохимическом анализе крови, УЗИ и других.

Приём специалистов, назначение схемы лечения и её контроль приносят клинике гораздо меньший доход, чем прохождение платной диагностики. Поэтому пациентам всегда предлагают сдать анализы именно в данном медцентре, если у них есть условия для этого, — пояснила Гриценко.

Она добавила, что россияне предпочитают отдавать деньги за анализы в частной клинике, поскольку там это делается «одним днём», а в государственной поликлинике требуется больше времени.

Требование частных клиник перед операцией сдавать все анализы у них незаконно, подчеркнула эксперт. Она указала, что обследования можно пройти по ОМС бесплатно, также получить заключение участкового терапевта для операции.

Ранее стало известно, что в Чеченской Республике в феврале временно закрыли 129 частных медицинских клиник. Работа учреждений была приостановлена из-за выявленных нарушений. В общей сложности было проверено 388 частных медицинских учреждений.