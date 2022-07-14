Военный историк указал, применит ли Израиль ядерное оружие против Ирана Военный историк Норин не исключил применения Израилем ядерного оружия против Ирана

Фото: shutterstock

Израиль может применить против Ирана ядерное оружие, если сочтет бесполезными все другие способы, в том числе военные, по ликвидации угрозы со стороны Тегерана, предположил в беседе с NEWS.ru военный историк Евгений Норин. Эксперт добавил, что Иерусалим все равно «до последнего» будет использовать «обычные средства», а Иран не станет пересекать опасную черту.

Израиль применит против Ирана ядерное оружие, только если сочтет, что никаким другим способом решить проблему нельзя. Но это вряд ли. До последнего будут использовать обычное оружие — до сих пор помогало. Иран может ограниченно ответить Западу и Израилю: наслать смертников — да, совершить теракты — да, обстрелять Израиль с территории третьих стран, например, Сирии и Ливана, — да. Но это не станет грандиозной войной, скорее локальное обострение. Не надо считать Иран самоубийцей, желающим сгореть в ядерном огне. Они — прагматики и не будут совершать то, что спровоцирует полный демонтаж Исламской Республики Иран в нынешнем виде, — подчеркнул Норин.

Он также отметил, что США могут нанести удар по Ирану при помощи своих ВМС и ВВС, корабли и самолеты которых вооружены крылатыми ракетами. Так эксперт прокомментировал обещание американского лидера Джо Байдена атаковать республику «при крайней необходимости» на фоне информации о скором получении Тегераном ядерного оружия. Норин отметил, что с 1979 года, когда произошла Исламская революция, Вашингтон и Тегеран периодически идут на обострение, «иногда это выливается в силовые акции».

Эксперт добавил, что Иран и США постоянно сталкиваются и в неядерном аспекте. В качестве примера историк привел ликвидацию американцами генерала элитного подразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани на территории Ирака в январе 2020-го. Он также вспомнил гибель одного из ведущих физиков-ядерщиков ИРИ Мохсена Фахризаде на территории самой республики в ноябре 2020-го. К данной акции, считает Норин, могли приложить руку спецслужбы Израиля. По словам эксперта, Пентагон не станет использовать против ИРИ сухопутные войска.