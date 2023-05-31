Названо самое раздражающее качество начальника SuperJob: чаще всего россиян раздражает в руководителях вспыльчивость

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Только треть россиян не имеет претензий к манерам своих непосредственных руководителей, согласно данным опроса, проведенного сервисом SuperJob. Самой раздражающей привычкой начальства 7% работников назвали вспыльчивость, особенно когда она выражается в агрессии и крике. При этом 4% признались, что им труднее всего совладать с некомпетентностью руководства.

Прокрастинация, ложь и неприятие мнения подчиненных, а также обесценивание работы и отсутствие дисциплины в качестве самых неприятных черт управленцев назвали по 3% работающих россиян. По 2% назвали раздражающими бескультурье, высокомерие и безразличие.

Звонки и сообщения после окончания рабочего дня, нарушение личных границ, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями и игнорирование сообщений назвали раздражающими привычками по 1% опрошенных.

При этом женщины чаще мужчин оказываются нетерпимы к вспыльчивости и агрессии со стороны руководителя. Женщин также больше, чем мужчин, раздражает прокрастинация и недисциплинированность. А мужчины чаще не переносят злоупотребление полномочиями, некомпетентность и ложь.

Ранее сообщалось, что более 50% российских работодателей в IT-отрасли испытывают нехватку кадров. Самыми дефицитными навыками оказались программирование и веб-программирование. Кроме того, часто не хватает рабочих рук в цифровом маркетинге и разработке приложений.