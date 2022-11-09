Названо самое эффективное упражнения для похудения Фитнес-эксперт Каневский назвал берпи самым эффективным упражнением для похудения

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Самым эффективным упражнением для желающих похудеть является берпи — последовательное выполнение приседания, планки, отжимания и прыжка, рассказал в беседе с «Радио 1» фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский. По словам специалиста, это универсальное упражнение, которое задействует координацию и весь мышечный массив.

Это одно из универсальных упражнений, так как работает практически весь мышечный массив. Плюс оно связано с координацией. Кроме того, из-за интенсивности нагрузки сильно повышается частота сердечных сокращений, благодаря чему сжигается большое количество калорий, — сказал он.

Как пояснил Каневский, люди не любят выполнять это упражнение, поскольку оно сложное и утомляющее.

Фитнес-эксперт добавил, что для похудения также подойдет бег по пересечённой местности, однако он противопоказан людям с избыточной массой тела и с проблемами с суставами или позвоночником.

Врач-кардиолог, ведущий телепрограммы «О самом главном» Александр Мясников ранее назвал берпи «самым поганым упражнением на свете». По его словам, к выполнению данного упражнения трудно приступить и при этом оно быстро надоедает. Доктор признался, что сам с трудом выполняет его по утрам. При этом он отмечает, что с приходом второго дыхания он завершает упражнение — 100 подходов он выполняет за 10 минут.