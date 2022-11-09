«Маленькая смерть»: доктор Мясников назвал самое «поганое» упражнение Доктор Мясников назвал берпи «самым поганым» физическим упражнением

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Врач-кардиолог, ведущий телепрограммы «О самом главном» Александр Мясников назвал берпи «самым поганым упражнением на свете». По его словам, к выполнению данного упражнения трудно приступить и при этом оно быстро надоедает. Доктор признался, что сам с трудом выполняет его по утрам.

Это самое поганое на свете упражнение, это недаром, говорят, маленькая смерть, его ненавидят все. <...> Думаю: «Нет, я на пяти минутах остановлюсь». Ну потому что невозможно. Думаю, сделаю 50 — и все, никаких 100, — рассказывает он.

При этом он отмечает, что с приходом второго дыхания он завершает упражнение — 100 подходов он выполняет за 10 минут.

Берпи — комплексное физическое упражнение, которое включает в себя последовательное выполнение приседания, планки, отжимания и прыжка.

Ранее пенсионерка показала упражнение, которое не могут сделать мужчины. 73-летняя Галина Шаталова запустила в TikTok челлендж, сама того не ведая. Пенсионерка еще в 1989 году предложила мужчинам сделать «тяжелое физическое упражнение», с которым справляются только женщины. Нужно лечь на твердую поверхность и сложить руки на груди. Затем необходимо прогнуться и подняться без каких-либо усилий, как во время упражнения на пресс. 73-летняя пенсионерка делает это упражнение без труда. Причем, опускаясь обратно, она может остановиться в любом положении и задержаться.