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73-летняя бабушка показала упражнение, которое не могут сделать мужчины

14:00, 27 июля 2021
73-летняя бабушка показала упражнение, которое не могут сделать мужчины Фото: pixabay.com
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Бабушка показала упражнение, которое не могут сделать мужчины. 73-летняя Галина Шаталова запустила в TikTok челлендж, сама того не ведая. Пенсионерка ещё в 1989 году предложила мужчинам сделать «тяжёлое физическое упражнение», с которым справляются только женщины.

Мужчины, попробуйте сделать то тяжёлое физическое упражнение, которое сделаю я сейчас. Повторить ну вряд ли кто-нибудь сможет. Причём, возраст любой — пусть это будет 18, 20, 25 лет, — сказала Шаталова и начала показывать само упражнение.

Нужно лечь на твёрдую поверхность и сложить руки на груди. Затем необходимо прогнуться и подняться без каких-либо усилий, как во время упражнения на пресс. 73-летняя пенсионерка делает это упражнение без труда. Причём, опускаясь обратно, она может остановиться в любом положении и задержаться.

@temashiva

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Россиянин, судя по всему, нашёл старое видео на YouTube-канале «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и решил попробовать. Когда он понял, что не может справиться с упражнением, он поделился результатом в соцсети, запустив тем самым новый челлендж. На видео сейчас более 19,9 млн просмотров, а продолжили челлендж уже 334 пользователя, среди которых есть как женщины, так и мужчины.

У многих молодых людей получается сделать упражнение, но без осанки. При этом женщины справляются с задачей без замедления.

@mataullin

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Секрет женского успеха в этом челлендже прост — у мужчин и женщин местоположение центра тяжести тела различается. В частности, у женщин он располагается ближе к бёдрам, а у мужчин находится выше.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans Бриатни Портильо перенесла сердечный приступ после участия в TikTok-челлендже Dry Scooping («Сухой черпак»).

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