Названо самое бесполезное оборудование для кухни Дизайнер Гриневич назвал термопот самым бесполезным предметом для кухни

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Термопот, соковыжималка, фритюрница и винный шкаф могут оказаться самыми бесполезными устройствами и предметами интерьера для кухни, считает дизайнер Евгений Гриневич. Он рассказал «Газете.Ru», что термопот, который представляет из себя что-то среднее между чайником и термосом, занимает много место, а вода в нем нагревается очень медленно.

Среди самых бесполезных гаджетов я бы назвал термопот — что-то среднее между чайником и термосом: громоздкий и вода в нем нагревается дольше. Электрическая соковыжималка, фритюрница и элетрофондюшница тоже занимают очень много места, а использоваться будут, не будем себя обманывать, крайне редко, — пояснил дизайнер.

По словам Гриневича, винный шкаф является одним из самых бесполезных приобретений для тех, кто не является коллекционером вина. Также дизайнер посоветовал несколько раз подумать перед покупкой пароварки и рисоварки, так как их можно заменить при помощи одного гаджета, мультиварки. Эксперт порекомендовал отказаться и от холодильника с ледогенератором.

Что касается таких функций, как ледогенератор, то это вовсе необязательная вещь. Так ли часто вы используете лед, чтобы переплачивать за это кругленькую сумму? — уточнил дизайнер.

Гриневич посоветовал обратить внимание на духовой шкаф с функцией пиролитической самоочистки, автоматическими программами, прохладными фронтальными панелями, а также измельчитель пищевых отходов. Последнее приспособление поможет избавиться от неприятного запаха на кухне и решит проблему раздельного сбора мусора.

Архитектор Константин Лагутин ранее порекомендовал отказаться от переноса мокрых зон из одной части квартиры в другую. Это связано с тем, что могут возникнуть проблемы при последующем использовании ванной комнаты и туалета.