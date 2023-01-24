Названо преимущество минометов с умными прицелами на поле боя Эксперт по безопасности Насонов: минометы с умными прицелами исключат человеческий фактор

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Минометы с умными прицелами позволят исключить человеческий фактор на поле боя, рассказал «360» эксперт по безопасности Роман Насонов. По его словам, сложная система наводки отслеживает точность попадания и сама вносит коррективы под следующий выстрел. Специалист подчеркнул, что идеально настраивать минометный огонь с помощью статической системы наводки может помешать дым, дрожь в руках бойца или механические ошибки. а с умным прицелом это помехи перестают играть роль.

Это убирает человеческий фактор, потому что, хотим мы или нет, руки дрожат, и механические ошибки тоже есть, и сложность постановки. Там могут быть и дым, и другие помехи. Все это привносит некую сложность. Такой прицел эту проблему снимает, — сказал Насонов.

Эксперт уточнил, что умные прицелы поставят на производство только после успешно пройденных госиспытаний. По его словам, производственные мощности России позволили бы передать их военным уже до конца года. Однако в таком случае придется также обучить личный состав Вооруженных сил России пользоваться новым оборудованием.

Нужно переобучить личный состав умению им пользоваться. Это не чугунок, который сам себе варится, как в сказке, а более сложный прибор, которым нужно уметь пользоваться, — предупредил специалист.

Экс-гендиректор Роскосмоса и руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин ранее рассказал, что минометы, оснащенные умными прицелами, опробуют в зоне военной операции в ДНР. По его словам, испытания намечены на февраль. По его словам, в 2022 году 120-миллиметровые минометы с умными прицелами прошли тесты в зоне СВО, после чего их отравили на доработку. Создателем прицела для минометов стало НПО «Автоматика». Особенность изобретения заключается в возможности более оперативного и точного поражения противника.