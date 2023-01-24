Рогозин анонсировал испытания минометов с умными прицелами в зоне СВО

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Минометы, оснащенные умными прицелами, опробуют в зоне военной операции в ДНР, рассказал РИА Новости экс-гендиректор Роскосмоса и руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, испытания намечены на февраль.

Эти минометы в необходимом количестве для опытной эксплуатации появятся у нас в распоряжении в течение февраля. Мы, соответственно, испытаем их в бою, — сказал Рогозин.

По его словам, в 2022 году 120-миллиметровые минометы с умными прицелами прошли тесты в зоне СВО, после чего их отравили на доработку. Создателем прицела для минометов стало НПО «Автоматика». Особенность изобретения заключается в возможности более оперативного и точного поражения противника.

По мнению Рогозина, закупки умных прицелов могут начаться в массовом порядке.

В зоне спецоперации «Царские волки» взаимодействуют с разработчиками военной техники, называя своей основной задачей внедрение новых образцов вооружений.

Ранее Рогозин заявил, что специалисты группы совместно с первым конструктором винтовок ORSIS модернизируют армейскую снайперскую винтовку Драгунова (СВД). По его словам, оружие получило новый ствол и новое навесное оборудование.