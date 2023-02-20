Названо неожиданное последствие гриппа Психолог Голубева рассказала о способности гриппа вызывать депрессию и мысли о смерти

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Психолог Екатерина Голубева рассказала URA.RU, что тяжелая форма гриппа, а также лечение его последствий может вызвать у больного депрессию, панические атаки и суицидальные мысли. Эксперт добавила, что причиной этого явления могут стать препараты, которые назначает врач для лечения. Она ответила, что многие лекарства оказывают влияние на центральную нервную систему.

У некоторых возникают панические атаки и мысли о суициде. Это все признаки депрессии. Также на общее состояние и процесс выздоровления влияют токсины, выделяемые вирусом. Они не только разрушающе действуют на иммунитет и внутренние органы, но и могут оказывать влияние на центральную нервную систему, — сказала Голубева.

Специалист допустила, что пациенты также могут заниматься самолечением, не подозревая о последствиях приема препаратов без назначения врача.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.