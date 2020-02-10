33 млн человек в России воспользовались услугой сохранения номера мобильного телефона при смене оператора (Mobile Number Portability, MNP)
Об этом свидетельствуют данные Федерального агентства связи (Россвязь), которые
Услугу MNP в России запустили 1 декабря 2013 года. Все действующие мобильные операторы, а также операторы стационарной связи, банки, контент-провайдеры и СМС-агрегаторы подключились к базе данных перенесённых абонентских номеров.
Ранее NEWS.ru сообщал об инициативе депутата Госдумы РФ Анатолия Аксакова, который предложил расширить полномочия мобильных операторов и разрешить им блокировать телефонных мошенников.
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