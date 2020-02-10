https://static.news.ru/photo/1de89d5e-4c25-11ea-ac27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

33 млн человек в России воспользовались услугой сохранения номера мобильного телефона при смене оператора (Mobile Number Portability, MNP)

Об этом свидетельствуют данные Федерального агентства связи (Россвязь), которые приводит ТАСС. Согласно статистике подведомственного Россвязи ФГУП ЦНИИС, по состоянию на конец 2019 года было подано 31,2 млн заявок, из которых 14,9 млн были одобрены. 33-миллионная заявка поступила уже в 2020 году от физического лица в Ульяновской области.

Услугу MNP в России запустили 1 декабря 2013 года. Все действующие мобильные операторы, а также операторы стационарной связи, банки, контент-провайдеры и СМС-агрегаторы подключились к базе данных перенесённых абонентских номеров.

Ранее NEWS.ru сообщал об инициативе депутата Госдумы РФ Анатолия Аксакова, который предложил расширить полномочия мобильных операторов и разрешить им блокировать телефонных мошенников.