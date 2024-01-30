Российские шахматисты продолжили менять гражданство FIDE: семь российских шахматистов сменили спортивное гражданство в январе

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Александра Костенюк

Семь российских шахматистов сменили спортивное гражданство в январе 2024 года, передает RTVI со ссылкой на данные международной организации FIDE. Отмечается, что всего за 2023 год от спортивного гражданства РФ отказались 104 шахматиста.

По данным организации, до этого с февраля 2022 года, еще 80 спортсменов сменили гражданство. Всего с начала специальной военной операции на Украине более 200 российских шахматистов сменили спортивное гражданство. Одна из них, например, — чемпионка мира Александра Костенюк. Она объяснила смену спортивного гражданства на швейцарское протестом против действий России. По ее словам, государство «использовало ее имя» и она уже «не могла быть частью этого».

Ранее на чемпионате мира по быстрым шахматам в Узбекистане польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину. Российский игрок перед началом встречи протянул руку польскому гроссмейстеру, однако тот жестом показал, что рукопожатия не будет. Матч между Дудой и Хисматуллиным завершился вничью. Поляк мог быть дисквалифицирован за нарушение правил, однако россиянин не стал подавать на него жалобу.

До этого испанский гроссмейстер, чемпион мира среди юниоров по шахматам Франсиско Вальехо осудил санкции против российского спорта. Он заявил, что ему не нравится, когда политику смешивают со спортом. Вальехо добавил, что не понимает, почему не может принимать участие в турнирах в России.