«Не смогла перенести этот ужас»: шахматистка Костенюк о смене гражданства Российская шахматистка Костенюк сменила спортивное гражданство из-за протеста

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Александра Костенюк

Российский гроссмейстер Александра Костенюк объяснила смену спортивного гражданства на швейцарское протестом против действий России, пишет «Спорт-Экспресс». По ее словам, государство «использовало ее имя», и она уже «не могла быть частью этого». 39-летняя спортсменка получила швейцарское гражданство более 10 лет назад благодаря первому мужу-швейцарцу, говорится в сообщении.

Когда я играла за Россию, государство использовало мое имя, постоянно было «российская шахматистка выиграла». Раньше я не обращала на это внимания, но сейчас я почувствовала, что моими победами пытаются что-то доказать. Сейчас это звучит как доказательство того, что, мол, смотрите, мы лучше всех, и в спорте тоже. Мое решение играть под швейцарским флагом — это не просто своего рода протест, но и бегство. Я не выдержала, я не смогла перенести этот ужас, чувствовать себя частью этого, — заявила шахматистка.

Спортсменка подчеркнула, что понимает, что «бросать свою страну в сложные моменты — это неверное решение», однако не жалеет о своем поступке. По словам родившейся в Перми Костенюк, она продолжает говорить по-русски, в России живут ее родственники и родители.

В январе 2023 года стало известно, что Костенюк с 1 января 2024 года начнет выступать под швейцарским флагом, о чем было сообщено на официальном сайте Швейцарской федерации шахмат (FSE). Там не исключили возможность ее выступлений за мужскую команду.

После этого появились сообщение о том, что российская пловчиха, трехкратная чемпионка Европы на короткой воде Анастасия Кирпичникова намерена сменить спортивное гражданство. Об этом рассказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Также запрос на смену гражданства в федерацию направил призер чемпионатов России Марк Николаев. По словам Сальникова, намерения спортсменов не стали неожиданностью.

