Российская шахматистка Костенюк будет выступать за сборную Швейцарии

Фото: Pius Koller/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Одна из лучших российских шахматисток Александра Костенюк с 1 января 2024 года начнет выступать под швейцарским флагом, сообщается на официальном сайте Швейцарской федерации шахмат (FSE). Там не исключили возможность ее выступлений за мужскую команду.

Отметим, что Костенюк сейчас выступает под флагом Международной шахматной федерации (FIDE). Ее первый муж — гражданин Швейцарии, Диего Гарсеса. Вскоре после свадьбы она оформила второе швейцарское гражданство, однако продолжала выступать за Россию.

В 2022-м году стало известно о ее желании сменить и спортивное гражданство.

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), допустила смену гражданства. Она сказала, что гордится тем, что русская, но главное для нее — продолжать играть в теннис.