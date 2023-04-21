Российская чемпионка по плаванию решила сменить гражданство Сальников: чемпионка Европы пловчиха Кирпичникова намерена сменить спортивное гражданство

Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анастасия Кирпичникова

Российская пловчиха, трехкратная чемпионка Европы на короткой воде Анастасия Кирпичникова намерена сменить спортивное гражданство. Об этом рассказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, его слова приводит РИА Новости. Также запрос на смену гражданства в федерацию направил призер чемпионатов России Марк Николаев. По словам Сальникова, намерения спортсменов не стали неожиданностью.

Большой неожиданностью их решение не стало. Кирпичникова давно живет во Франции, а Николаев — в Австралии. Они высказали свое желание сменить спортивное гражданство, Всероссийская федерация плавания не видит с этим проблем. Претензий к спортсменам у нас нет, предательством мы это не считаем, — рассказал он.

Анастасии Кирпичниковой 22 года. В 2021 году она три раза поднималась на высшую ступень пьедестала на чемпионате Европы на короткой воде, который проходил в Казани. В том же году на европейском первенстве в Будапеште она дважды становилась серебряным призером и один раз взяла бронзу.

На чемпионате мира на короткой воде 2021 года в Абу-Даби россиянка заняла второе место на дистанции 800 метров вольным стилем. Также Анастасия Кирпичникова является первой в истории представительницей РФ, которая выступила на Олимпийских играх как в бассейне, так и в плавании на открытой воде.

Марк Николаев — серебряный призер Всемирной летней Универсиады — 2019, многократный победитель и призер финала и этапов Кубка России — уже выступает в рамках чемпионата Австралии, но пока только в клубных соревнованиях.

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