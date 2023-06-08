Названа ягода со свойствами антибиотика Терапевт Королева назвала землянику ягодой со свойствами антибиотика

Фото: shutterstock.com

Земляника является ягодой, которая обладает свойствами антибиотика природного происхождения, рассказала врач-терапевт, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Она рассказала «Москве 24», что в ее составе есть витамин С, поэтому ягоду рекомендуется употреблять при простудных заболеваниях.

Земляника — прекрасный сезонный продукт, который содержит в своем составе витамин C. Ягода считается антибиотиком природного происхождения и часто используется при простуде, — уточнила Королева.

По словам врача, в землянике также есть магний и витамины группы В. Магний участвует в 300 биохимических реакциях и улучшает работу нервной системы. Витамины группы В необходимы для кроветворения, проведения нервных импульсов, корректной работы сердца и сосудов, а также для улучшения состояния кожи, волос и ногтей.

Терапевт посоветовала употреблять ягоды в свежем виде из-за сезонности продукта. Также сохранить ценные свойства земляники можно благодаря шоковой заморозке. Королева предупредила, что от ягод лучше отказаться при наличии проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Это связано с тем, что в землянике есть маленькие зерна, которые усугубят заболевания.

Россиянам ранее посоветовали внимательно проверять качество черешни, чтобы не ошибиться при выборе. Тем, кто предпочитает рынки, следует внимательно следить, какие ягоды попадают в пакет. Для этого можно смотреть за действиями продавца или самостоятельно перед тем, как расплачиваться, визуально осмотреть содержимое.