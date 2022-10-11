Названа судьба COVID-19 в случае новой мутации Иммунолог Болибок заявил, что коронавирус потеряет способность заражать человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что при очередной мутации COVID-19 потеряет способность заражать человека. По его словам, изменчивость инфекции может также привести к обратному эффекту. Он добавил, что по заразности коронавирус обошел все инфекции, включая самую контагиозную корь.

Если будут очень крупные мутации в шипе коронавируса, то он просто потеряет способность «приклеиваться» к клеткам человека. Человеческий белок, к которому он приклеивается, не меняется, а меняется шип, — поделился Болибок.

Он выразил уверенность в том, что от коронавируса не последует новой атаки, так как, по его словам, до 95% населения земли пришли в контакт с вирусом. Иммунная защита продлится 5-6 лет минимум, считает специалист.

Отоларинголог Владимир Зайцев ранее заявил, что шум в ушах может быть вызван такими причинами как воспаление слухового нерва, кондуктивная тугоухость и перепады давления. Эксперт пояснил, что шум в ушах — тинитус, встречается часто и при воспалении слухового нерва человек слышит шум на средних или низких частотах. По его словам, пациент может также испытывать дискомфорт из-за серной пробки, которая доставляет неудобство в виде гула.