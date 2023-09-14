Названа страна, ради отношений с которой Бразилия хочет покинуть МУС Политолог Лидовской: планируя покинуть МУС, Бразилия подает сигнал России

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Стремлением отказаться от членства в Международном уголовном суде Бразилия сигнализирует РФ о желании сотрудничать, несмотря на возможные санкции и давление со стороны других стран, заявил NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Эксперт отметил, что кроме южноамериканской державы пророссийскую позицию обозначил и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Бразилия демонстрирует готовность к диалогу, несмотря на возможные юридические проблемы, санкции и международное давление. Таким образом, Бразилия дает России сигнал — давайте сотрудничать, как это было с президентом ЮАР Рамафосой, который, к сожалению, не смог противостоять давлению Запада, но тем не менее для него было важно показать РФ и Путину пророссийскую позицию, что он лично хочет общаться с РФ, с Путиным, — добавил Лидовской.

Собеседник подчеркнул, что отказ от членства в МУС станет для Бразилии шагом к суверенитету. Эксперт отметил, что южноамериканская страна может столкнутся с давлением со стороны США.

Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавий Дину заявил, что страна может отказаться от членства в МУС. По его мнению, страна имеет право отозвать свою подпись под Римским статутом, поскольку многие государства мира, в том числе могущественные, не вступили в организацию, что создает ситуацию неравноправия.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил арест президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году. По его словам, соответствующее решение будет принимать суд, а не правительство. Заявление прозвучало вскоре после того, как бразильский лидер обещал Путину полные гарантии безопасности на фоне требования Международного уголовного суда о задержании президента РФ.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для этого послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию». Страны, принявшие так называемый Римский статут — устав МУС — должны выдавать суду граждан, в отношении которых был выписан ордер на арест.