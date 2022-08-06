Названа скрытая проблема новой волны COVID-19 Иммунолог Крючков рассказал про скрытую проблему новой волны COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иммунолог Николай Крючков заявил, что при подъёме заболеваемости COVID-19 в России будет увеличиваться число людей с постковидным синдромом, который может длиться больше полугода. Эксперт добавил, что с каждым повторным заболеванием даже у относительно здоровых людей последствия для здоровья становятся более выраженными. Он пояснил, что те, кто имел лёгкий постковидный синдром, могут перенести его в более тяжёлой форме после очередного заражения, пишет URA.RU.

Каждое последующее заболевание даже у относительно здоровых людей приводит к более выраженным последствиям для здоровья. Это означает, что у тех, кто имел лёгкий постковид, потом они ещё раз заболели, и у них уже постковид в средней тяжести, — поделился Крючков.

Специалист при этом отметил, что проявлений постковида у переболевших стало меньше. Так, например, стало реже изменяться обоняние: раньше это было до 20%, сейчас где-то 10% в течение полугода после перенесенного заболевания.

Вирусолог Павел Волчков ранее заявил, что при идущем в данный момент подъёме заболеваемости COVID-19 люди чаще всего испытывают типичные ОРВИ-симптомы, среди которых боль в горле, отёк и насморк. Эксперт при этом уточнил, что при более тяжёлом течении болезни может быть высокая температура. Он добавил, что подобные симптомы проявляются у людей, которые либо болели, либо проходили вакцинацию.