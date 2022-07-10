Названа скрытая опасность употребления речной рыбы Эпидемиолог Сергиев назвал скрытую опасность употребления речной рыбы

Фото: stafichukanatoly /pixabay.com

Эпидемиолог Владимир Сергиев заявил, что в икре одной из самых распространённых и хорошо известных речных рыб — щуки, — могут содержаться опасные паразиты, которые в организме человека могут жить больше 10 лет. Эксперт отметил, что человек в этом случае начнёт худеть, а общее состояние может ухудшиться, так как паразит в организме съедает необходимые витамины. Он при этом добавил, что при должном лечении можно восстановиться за короткий период времени, пишет URA.RU.

Опасна икра щуки, потому что там есть личинки. Обычно же как ее едят — чуть-чуть пересолили и всё. Никто её термически не обрабатывает. И в человеке может поселиться длинный глист длиной 15 метров. Если не лечить, то такой паразит может жить в нашем организме больше 10 лет, — рассказал Сергиев.

Он порекомендовал уделять должное внимание приготовлению рыбы, так как только хорошо проваренная или прожаренная рыба является безопасной для человека.

Уролог-андролог Владимир Степанов ранее заявил, что накипь в чайнике может способствовать образованию камней в почках из-за повышенного количества солей кальция. Эксперт пояснил, что, попадая в желудок, такая вода увеличивает количество солей кальция в организме, а затем запускается процесс камнеобразования в почках. Он добавил, что накипь вредна не только для почек, но и органов желудочно-кишечного тракта.