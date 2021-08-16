Названа самая уязвимая перед постковидным синдромом категория людей

В группе риска перед постковидным синдромом находятся прежде всего пожилые люди. Об этом бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал Lenta.ru.

По словам Онищенко, у пожилых людей более длительный реабилитационный период и чаще других проявляются осложнения после перенесённого COVID-19. Так, у старшего поколения могут обостриться все хронические заболевания, например, язвенная болезнь желудка и тромболитические проявления.

Но это вовсе не значит, что у категории молодых людей, которые переоценивают своё состояние, не могут эти синдромы проявиться. Также в группе риска те, у кого имеются медицинские противопоказания, — отметил депутат Госдумы.

Онищенко добавил, что выписка из стационара не означает полного выздоровления. Многих пациентов ещё долгое время может преследовать слабость, особенно со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Ранее руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова отметила, что при лёгком течении коронавируса пациенты выздоравливают примерно через две недели, при среднетяжёлом и тяжёлом — через три — шесть недель. При этом симптоматика всё равно может сохраняться в течение нескольких недель или месяцев. Обычно постковидный синдром проходит спустя полгода, однако может и «задержаться».