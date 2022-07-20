Названа самая дешевая квартира в аренду в Москве Lenta.ru назвала самую дешевую арендную квартиру в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дешево снять жильё в аренду в Москве — задача не из простых, однако в минувшем месяце самым бюджетным предложением стала квартира всего за 10 тысяч рублей в месяц. Как сообщила Lenta.ru со ссылкой на агентство недвижимости Kobaladze Realty, речь о студии в 17 «квадратов» у метро «Коммунарка». Причём квартира сдается без ремонта и ванной.

Наиболее дорогую квартиру в Москве можно арендовать за четыре миллиона рублей в месяц. Такой бюджет позволит снять жилье площадью 375 квадратных метров в центральном районе Хамовники, — говорится также в материале о динамике цен на жильё для аренды.

Аналитики Kobaladze Realty уточняют, что средняя цена на квартиры под съем в Москве с января по июнь упала на 4,48%, до 68,3 тысячи рублей в месяц. Больше всего подешевела аренда двушек (10,7%). В среднем такую квартиру можно снять за 60,4 тысячи рублей. Трёшки просели на 8,9%, до 109,5 тысячи рублей в месяц. А вот однокомнатные квартиры остались почти на том же уровне, просев всего на 0,8%, до 45,6 тысячи рублей.

Даниловский район Москвы по итогам II квартала 2022 года, как выяснилось ранее, оказался самым дешёвым в плане аренды квартир. Снижение ставок на однокомнатные апартаменты составило 20,6% в сравнении с I кварталом.