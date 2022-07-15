Названы самые дешёвые по аренде квартир районы Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даниловский район Москвы по итогам II квартала 2022 года оказался самым дешёвым в плане аренды квартир. Снижение ставок на однокомнатные апартаменты составило 20,6% в сравнении с I кварталом, пишет РБК со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

Второе место по падению цен на аренду жилья занимает Свиблово. там аренда"однушек"упала на 16,7%, на третьем месте — Басманный район со снижением стоимости аренды на 16,6%. Далее следует Преображенский район со снижением на 13,9% и Донской — 13,8%.

В перечень районов с наибольшим снижением цен на аренду жилья входя, в основном, локации. В I квартале там были ставки по найму выше средних, включая и самые дорогие — Арбат, Замоскворечье, Басманный, Даниловский. На фоне снижения доходов населения спрос из более дорогих локаций сместился в более доступные, из-за чего ставки аренды в первых начали снижаться быстрее.

Другим фактором снижения цен в вышеуказанных столичных районах стало то, что много лотов было сдано сотрудникам международных компаний, которые после отъезда нанимателей вышли на рынок по более низким ставкам. В результате в конце II квартала средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве составила 44 тыс. рублей, за квартал она снизилась на 5,8%.

Самыми востребованными у квартиросъёмщиков районами стали Северное Измайлово и Некрасовка.

Ранее финансовый аналитик Алёна Никитина посоветовала сдавать вторичное жильё, чтобы получать доход с инвестиций. Она отметила, что правительство заинтересовано в довольно высоких ценах на недвижимость.