Названа самая частая причина смерти в России

Заместителя секретаря Общественной палаты Александра Галушку выписали из больницы через два месяца после госпитализации, сообщил представитель городской клинической больницы № 52 в Москве, передаёт РИА Новости. О госпитализации Галушки с коронавирусом стало известно 14 декабря. Сообщалось, что в этот день у него резко ухудшилось состояние и мужчину перевели в реанимацию.

Его выписали, — сказал собеседник агентства. В середине декабря Telegram-канал Mash сообщал, что у 46-летнего Галушки было диагностировано 75% поражения лёгких, что является тяжёлой стадией пневмонии. У общественного деятеля фиксировалась...