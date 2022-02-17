Названа самая частая причина смерти в России

Голикова назвала онкологические заболевания самыми частыми причинами смертности в России
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
11:24, 17 февраля 2022
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Злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Всероссийском XII Форуме Межрегионального общественного движения «Движение против рака». По её словам, российское правительство оказывает всестороннюю поддержку и помощь в вопросах профилактики, диагностики и лечения онкозаболеваний, пишет РИА Новости.
К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всём мире, и противостоять этому страшному недугу можно лишь объединив усилия, — отметила она.
Голикова рассказала, что в рамках реализации федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями перед онкологической службой были поставлены очень серьёзные задачи, в том числе и снижение показателя смертности. Для достижения этой цели необходимо непрерывно повышать качество оказания медицинской помощи, модернизировать медицинское оборудование и производить закупку всех нужных комплектующих, подчеркнула вице-премьер.