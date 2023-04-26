Названа причина выявления рака на поздних стадиях у молодых Онколог Серяков: беспечность молодых людей приводит к выявлению рака на поздних стадиях

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Онколог Александр Серяков рассказал «Известиям», что отказ молодых людей ежегодно проходить диспансеризацию, а также их беспечность, приводит к обнаружению рака на поздних стадиях. Он пояснил, что молодым возрастом для онкологических заболеваний считается возраст до 35–40 лет. Эксперт при этом опроверг миф о том, что у молодых рак якобы прогрессирует быстрее.

Чаще всего мы имеем дело с некой беспечностью молодых людей, которые не проходят ежегодную диспансеризацию или обращаются за медицинской помощью, когда симптомы уже невозможно игнорировать. В результате онкологические заболевания в этой когорте нередко диагностируются уже на поздних стадиях, которые не поддаются лечению, — сказал Серяков.

Он добавил, что у старшего поколения опухоль может также быстро развиваться или наоборот у молодых это может происходить годами.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.