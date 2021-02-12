Названа причина увольнения Топилина из Пенсионного фонда

https://static.news.ru/photo/c25df868-6d56-11eb-ba77-96000091f725_660.jpg Фото: President of Russia/via Globallookpress.com

Максим Топилин был освобождён от должности председателя правления Пенсионного фонда России «в связи с переходом на другую работу».

Освободить Топилина Максима Анатольевича от должности председателя правления Пенсионного фонда России в связи с переходом на другую работу, — говорится в тексте распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Ранее стало известно, что руководитель Фонда социального страхования (ФСС) Андрей Кигим назначен на пост главы Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Соответственно, Кигим покидает пост главы ФСС, который он занимал последние восемь лет. Отмечается, что он также в разное время возглавлял Всероссийский союз страховщиков, будучи дважды избранным на эту должность. Кроме того, он был президентом Национального союза страховщиков ответственности и главой Российского союза автостраховщиков. Кто сменит его в ФСС, пока неизвестно, об этом объявят дополнительно.

Об уходе Максима Топилина из ПФР СМИ сообщили накануне, однако официального подтверждения этой информации не было. Наиболее вероятным кандидатом на смену Топилину называли замминистра труда Алексея Скляра. Более того, как писали «Известия» со ссылкой на собственные источники, допускалось объединение ПФР и ФСС в единую структуру, писал NEWS.ru.