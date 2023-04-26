Названа причина смерти студентки, которая ввела себе в вену иммуномодулятор Эксперты подтвердили, что студентка Коляда умерла от сепсиса из-за приема иммуномодулятора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Судмедэксперты подтвердили, что студентка Сеченовского университета Анна Коляда скончалась из-за введения препарата «Лаеннек», в составе которого образовалась бактерия из-за нарушения условий хранения, сообщает Telegram-канал «112». Японский иммуномодулятор, который Анна и ее бойфренд применяли внутривенно, пролежал в холодильнике открытым трое суток.

Бактериальная инфекция поразила организм девушки стремительно именно потому, что раствор был введен внутривенно. И у девушки, и у ее парня, тоже использовавшего испорченный препарат, начался сепсис.

Анна Коляда и ее муж Дмитрий Жулин были госпитализированы в конце марта из аэропорта, откуда они планировали отправиться в отпуск. Перед выездом они поставили себе капельницы «Лаеннека», раствор для которых Анна подготовила тремя днями ранее, но не успела сразу же использовать. Девушка скончалась, а молодой человек остался в живых.

Разбирательство по случаю смерти начало московское управление СКР. В экспертном сообществе отмечали, что девушка обучалась на пятом курсе медицинского университета.