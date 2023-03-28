Учёный объяснил, как студентка Сеченовки умерла от иммуномодулятора Доктор медицины Власов назвал возможную причину гибели девушки от препарата «Лаеннак»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студентка Сеченовского медицинского университета, ставившая себе и своему молодому человеку Дмитрию Жулину капельницы с иммуномодулятором «Лаеннек» погибла от несоблюдения правил использования биологических препаратов. Об этом NEWS.ru заявил доктор медицинских наук, член комиссии РАН по борьбе со лженаукой и Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.

По словам учёного, «Лаеннак» и подобные ему препараты, «будучи неэффективными при правильном применении не приводят к смертельному результату». К смертельному результату, по мнению Власова, «приводит глупость».

Эта девушка, несмотря на то, что училась на пятом курсе Сеченовки, как следует из сообщений прессы, приготовила препарат, который долгое время хранился в разведённом виде. А биологические препараты, органические вещества ни в коем случае нельзя хранить в разведённом виде, когда уже нарушена стерильность. Внутривенное введение такого «скисшего бульона» привело к такому плачевному результату, — объяснил Власов.

Ранее стало известно, что столичное управление СК начало проверку по факту смерти студентки Сеченовского университета, которая скончалась от септического шока, развившегося после инъекции иммуностимулирующим препаратом. Госпитализирована москвичка была две недели назад вместе со своим бойфрендом Дмитрием Жулиным, который тоже использовал капельницы с упомянутым средством.

Также АГН «Москва» со ссылкой на собственный источник сообщало, что в столице заведено уголовное дело за продажу через интернет иммуномодулирующего средства «Лаеннек», после вливания которого недавно скончалась студентка Сеченовского университета. Контрольная закупка, выявившая преступную схему, прошла ещё 6 февраля, но дело об обороте фальсифицированных лекарственных средств возбудили только 27 марта.