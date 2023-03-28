«Кислый бульон»: что за препарат «Лаеннек», он ли привел к смерти студентки NEWS.ru узнал, чем опасны капельницы, которые ставили себе создатель «СберМаркета» и его подруга

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СК начал проверку после гибели подруги основателя «СберМаркета» Дмитрия Жулина. Пара ставила себе капельницы с иммуномодулятором «Лаеннек», после чего оказалась в больнице. Девушка училась на пятом курсе Сеченовской медицинской академии, называла себя коучем по здоровью и врачом превентивной медицины. NEWS.ru узнал подробности истории и выяснил, что могло привести к трагедии.

Что говорят следователи

В столичном главке СК сообщили, что студентка пятого курса Сеченовской академии умерла после приёма иммуностимулирующего препарата. По данным ведомства, она попала в реанимацию токсикологического отделения одной из городских больниц ещё 14 марта и скончалась 25 марта. После этого была начата проверка.

«Предварительно установлено, что девушка совместно со своим молодым человеком с целью повышения иммунитета осуществляли прием иммуностимулирующего препарата», — заявили в СК.

Позднее стало известно, что по факту продажи через интернет средства, после вливания которого скончалась женщина, возбуждено уголовное дело. Уточняется, что контрольная закупка, выявившая преступную схему, прошла ещё 6 февраля, но дело об обороте фальсифицированных лекарственных средств возбудили только 27 марта.

«Установлено, что неизвестные в интернете, в том числе используя паблик в соцсети VK, осуществляли сбыт лекарственного препарата „Лаеннек“ вопреки требованиям законодательства. В рамках оперативно-разыскного мероприятия 6 февраля 2023 года на улице Гиляровского была проведена проверочная закупка 200 ампул указанного препарата на сумму 136 500 рублей», — цитирует АГН «Москва» слова источника.

Что известно про отравившуюся пару

Как пишет Telegram-канал «112», 22-летняя девушка (по данным Baza, её звали Анна Коляда) «самостоятельно ставила себе капельницы препарата на основе плаценты „Лаеннек“, так она хотела повысить иммунитет».

По сведения канала, вместе с Анной в токсикологическое отделение с диагнозом «отравление медицинскими препаратами» попал её молодой человек — основатель «СберМаркета» Дмитрий Жулин, который также «проходил курс капельниц для повышения иммунитета после зимы». Его состояние оценивается как стабильное.

«Предварительно, в организме пошла реакция на чужеродный белок, так как препарат сделан на основе плаценты», — говорится в публикации. При этом авторы канала отмечают, что Дмитрий и Анна принимали препарат без назначения врача.

Фото: Соцсети Дмитрий Жулин и Анна К.

Что могло стать причиной отравления и гибели

По одной из версий, капельницы Анна и Дмитрий ставили себе каждые два-три дня в течение месяца. Последний раз процедуру пара прошла 13 марта перед вылетом в ОАЭ. Но по дороге в аэропорт у них появился «сильный озноб, головная боль, а температура поднялась до 41 градуса», пишет «112». В стационаре медики диагностировали у них септический шок.

Telegram-канал утверждает, что 10 марта Анна приготовила раствор, который три дня простоял в разведённом виде, хотя делать это необходимо только перед применением. Внутри ёмкостей могла возникнуть инфекция.

Как объяснил NEWS.ru доктор медицинских наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов, к летальному исходу приводят не сами препараты, подобные «Лаеннеку», а их использование с нарушениями элементарных мер предосторожности.

«Эти препараты, будучи неэффективными, при правильном применении не приводят к смертельному результату. К смертельному результату приводит глупость. Эта девушка, несмотря на то что училась на пятом курсе Сеченовки, как следует из сообщений прессы, приготовила препарат, который долгое время хранился в разведённом виде. А биологические препараты, органические вещества ни в коем случае нельзя хранить в разведённом виде, когда уже нарушена стерильность. Внутривенное введение такого „скисшего бульона“ могло привести к такому плачевному результату», — пояснил Власов.

Что за препарат «Лаеннек», зачем он нужен

Инъекционный препарат «Лаеннек», как сказано на его официальном русскоязычном сайте, разработан в Японии. Он получен на основе гидролизата плаценты человека. Применяется для «лечения заболевания печени и укрепления иммунитета». В инструкции, одобренной Минздравом РФ, сказано, что в виде монотерапии «Лаеннек» используют для лечения хронических заболеваний печени, а в комплексе с другими препаратами — для терапии хронического рецидивирующего герпеса, атопического дерматита среднетяжёлого и тяжёлого течения.

На сайте японского производителя указаны только заболевания печени. Судя по отзывам в российском сегменте интернета, среди женщин это средство пользуется популярностью как омолаживающее, но научных доказательств этого не существует, пишет BFM. В московских аптеках цена упаковки колеблется от 15 до 20 тысяч рублей. Препарат «Лаеннек» является рецептурным средством.

Профессор Василий Власов уточнил в разговоре с NEWS.ru, что «Лаеннек» и подобные ему препараты «постепенно уходят с развитых лекарственных рынков, потому что технология и сама идея их изготовления являются по большому счёту средневековыми».

«Вытяжка из мозгов для лечения болезней головы, вытяжка из печени для лечения болезней печени. Это можно назвать магическим подходом к созданию лекарств. „Лаеннек“ — это старый препарат, подобный старым препаратам „Церебролизину“, „Октавигину“, которые сделаны из животных вытяжек. Большинство этих препаратов, как, например, „Церебролизин“, не только привязывают вытяжку из мозгов к болезням нервной системы — они ещё апеллируют к тому, что вытяжка сделана из какого-то особого органа», — заявил Власов.

Фото: Shutterstock

Почему «Лаеннек» популярен у россиян

По мнению Василия Власова, популярности «Лаеннека» способствует позиционирование препарата как «вытяжки из плаценты», то есть «органа человеческого тела, который привлекает внимание своей сексуальностью и загадочностью». По такой же схеме спросом у россиян, не слишком разбирающихся в фармацевтике и медицине, пользуется «пчелиное молочко» и другие подобные вещества.

«У таких препаратов, как правило, нет серьёзных доказательств эффективности или безопасности. Однако их производители обычно всё-таки достигают удовлетворительного профиля безопасности. То есть их использование не наносит серьёзного вреда большинству людей при правильном применении. Что же касается эффективности, то доказательств того, что они приносят хоть какую-то пользу, в серьёзных исследованиях не получено. Их популярность полностью основана на использовании идеи причудливого и загадочного влияния плаценты или „вытяжки из мозгов“», — пояснил Власов.

Чем опасен «Лаеннек»

В случае с «Лаеннеком» Власов также обратил внимание на его «очень специфический и эффективный маркетинг».

«Если зайти на страницу продавца этого препарата в интернете, то можно найти информацию о профессорах нашего самого большого медицинского учреждения — Сеченовской медицинской академии, которые пропагандируют его. Студентка, которая погибла в результате применения этого препарата, также училась в этом вузе, на пятом курсе. Такая смертельная комбинация», — подчеркнул эксперт.

По мнению Власова, подобного рода средства «не должны присутствовать на цивилизованном лекарственном рынке». Но «глупых потребителей достаточно много — они несут деньги, государство получает налог с продаж бессмысленных препаратов и этот бизнес продолжает крутиться», считает он.