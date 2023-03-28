Заведено дело на продавца иммуномодулятора после смерти студентки медвуза АГН «Москва»: заведено дело на продавца иммуномодулятора, после вливаний которого скончалась студентка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве заведено уголовное дело за продажу через интернет иммуномодулирующего средства «Лаеннек», после вливания которого недавно скончалась студентка Сеченовского университета, передает АГН «Москва» со ссылкой на свой источник. Уточняется, что контрольная закупка, выявившая преступную схему, прошла еще 6 февраля, но дело об обороте фальсифицированных лекарственных средств возбудили только 27 марта.

Установлено, что неизвестные в интернете, в том числе используя паблик в соцсети VK, осуществляли сбыт лекарственного препарата «Лаеннек» вопреки требованиям законодательства. В рамках оперативно-разыскного мероприятия 6 февраля 2023 года на ул. Гиляровского была проведена проверочная закупка 200 ампул указанного препарата на сумму 136 500 рублей, — пояснил агентству информированный источник.

Препарат «Лаеннек» является рецептурным средством. Студентка, скончавшаяся после применения капельницы с этим раствором, не только применяла его без назначения, но также использовала раствор, который смешала трое суток назад. На момент вливания в нем могла зародится инфекционная флора. Девушка и ее молодой человек были доставлены в больницу 13 марта из столичного аэропорта, откуда они планировали вылететь в Дубай. Вливания капельницы они сделали незадолго до этого и у обоих резко поднялась температура до 41 градуса и развился септический шок.