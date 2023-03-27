Названа возможная причина смерти москвички, применявшей иммуномодулятор «112»: скончавшаяся после капельницы с иммуномодулятором студентка использовала старый препарат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скончавшаяся в Москве студентка Сеченовского университета могла прокапать себе иммуномодулирующий препарат, который был смешан за три дня до приема, сообщает Telegram-канал «112». Журналисты предполагают, что белок в препарате за трое суток мог свернуться и в таре могла развиться инфекция, поскольку раствор создан на основе плаценты.

«112» пишет, что состояние девушки и ее бойфренда, основателя «СберМаркета» Дмитрия Жулина, который тоже применял капельницы, ухудшилось по дороге в аэропорт, откуда они планировали вылететь в Дубай. По данным издания, у обоих поднялась температура до 41 градуса и начался септический шок.

Студентка была доставлена в реанимацию НИИ Склифосовского, где ей поставили диагноз «отравление медицинскими препаратами». Несмотря на принятые медиками меры, спасти жизнь девушки не удалось. Сейчас устанавливается, с какой целью погибшая принимала препарат, в каких дозах и связана ли ее смерть с приемом препарата.

Известно, что и девушка, и Жулин применяли медикамент не по назначению врача. По данным СМИ, молодые люди использовали препарат «Лаеннек». Состояние Дмитрия Жулина сейчас медики оценивают как стабильное.