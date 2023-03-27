Студентка медвуза умерла после приема иммунного препарата SHOT: студентка Сеченовского университета скончалась после приема препарата для иммунитета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT пишет, что студентка Сеченовского университета в Москве скончалась после приема японского препарата для повышения иммунитета на основе плаценты «Лаеннек». По сведениям канала, погибшая приобрела препарат без назначения врача.

Студентка была доставлена в реанимацию НИИ Склифосовского, где ей поставили диагноз «отравление медицинскими препаратами», утверждают авторы публикации. Отмечается, что несмотря на принятые медиками меры, спасти жизнь девушки не удалось. В настоящее время устанавливается, с какой целью погибшая принимала препарат и в каких дозах, а также связь между ее смертью и приемом препарата, передает канал.

По словам специалистов, некоторые употребляют «Лаеннек» с целью омоложения, но это небезопасно. Медики также предупредили, что прием любых препаратов без назначения врача может иметь негативные последствия для здоровья.

По данным Telegram-канала «112», в больницу попал также основатель «СберМегаМаркета» Дмитрий Жулин. Журналисты уточняют, что он вместе со студенткой проходил курс капельниц для повышения иммунитета после зимы, препарат мужчине также не назначался врачом. Состояние пострадавшего врачи оценивают как стабильное.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти 12-летний мальчик впал в кому после приема таблетки анальгина. Лекарство ребенку дала мать, когда он пожаловался на головную боль.

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