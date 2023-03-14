В Ленобласти ребенок принял таблетку обезболивающего и впал в кому «Невские новости»: в Ленобласти 12-летний ребенок выпил таблетку анальгина и впал в кому

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

13 марта в Отрадном Ленинградской области 12-летний мальчик пожаловался матери на сильную головную боль, после чего она дала ему таблетку анальгина от головы. Однако ребенку стало хуже, он впал в кому, сообщают «Невские новости». Мать вызвала ребенку скорую помощь. Впоследствии его поместили в реанимацию Шлиссельбургской горбольницы. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

Издание отмечает, что что шестиклассник воспитывается в полной семье и не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее в Нижневартовске 14-летний подросток впал в кому после посещения бассейна. Учащийся спортивной школы ушел под воду, а его тренер не заметил произошедшего. Ребенок не смог выбраться из воды самостоятельно. Персонал учреждения достал ребенка из воды, позднее он был госпитализирован.

Ранее стало известно, что депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского из-за отравления мухоморами. При этом в конце марта он обещал подписчикам своего Telegram-канала побаловать себя грибами. Депутат сообщил, что блюдо должно стать поощрением после «традиционного зимнего лечебного голодания».