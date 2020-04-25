Названа причина смерти главного редактора «Русского радио»

https://static.news.ru/photo/66d7f072-86e1-11ea-9eb8-fa163e074e61_660.jpg Юлия Ларионова Фото: prigozhin_iosif/Instagram.com

Стало известно, отчего умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова. Как заявил генеральный директор «Русской медиагруппы» Роман Саркисов, перед смертью она долго болела. Медики диагностировали у неё рак.

Юля тяжело болела, и довольно давно. Поэтому, наверное, это не было большой неожиданностью. Для нас это, конечно, ужасная потеря, для всего коллектива, для слушателей «Русского радио», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

Он выразил соболезнования семье и близким Юлии Ларионовой.

Информацию о её смерти ранее подтвердил продюсер Иосиф Пригожин в Instagram. По его словам, Ларионова была значимым сотрудником на радиостанции. Именно она решала, какая из песен российских звёзд шоу-бизнеса попадёт в ротацию, писал NEWS.ru.