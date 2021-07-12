Названа причина перевооружения российской базы в Абхазии

Минобороны приняло решение о перевооружении российской базы в Абхазии из-за того, что вокруг России нарастает военное напряжение. Об этом «ПолитЭксперту» рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

База в Абхазии считается мобильным резервом, который при необходимости можно задействовать на Кавказе и в Черноморском регионе. По штату она как мотострелковая бригада усиленного состава, способная отразить агрессию со стороны Грузии, — отмечает эксперт, называя причины данного манёвра.

Поэтому перевооружение базы связано с постоянным нарастанием военного напряжения вокруг России, считает специалист.

Также всё более явным становится желание Грузии начать новый военный конфликт с Абхазией. В данной ситуации решение России по наращиванию военного потенциала является верным. Благодаря этому можно будет оперативно реагировать на возможную агрессию с грузинской стороны, резюмировал Сивков.

Ранее стало известно, что двусторонние батальонные тактические и специальные учения начнутся на 20 общевойсковых полигонах Южного военного округа (ЮВО). В частности, они пройдут на военных базах РФ, расположенных в Абхазии, Армении и Южной Осетии.