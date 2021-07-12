Названа причина перевооружения российской базы в Абхазии
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
16:43, 02 сентября 2021
Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press
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Минобороны приняло решение о перевооружении российской базы в Абхазии из-за того, что вокруг России нарастает военное напряжение. Об этом «ПолитЭксперту» рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
База в Абхазии считается мобильным резервом, который при необходимости можно задействовать на Кавказе и в Черноморском регионе. По штату она как мотострелковая бригада усиленного состава, способная отразить агрессию со стороны Грузии, — отмечает эксперт, называя причины данного манёвра.
Поэтому перевооружение базы связано с постоянным нарастанием военного напряжения вокруг России, считает специалист.
Также всё более явным становится желание Грузии начать новый военный конфликт с Абхазией. В данной ситуации решение России по наращиванию военного потенциала является верным. Благодаря этому можно будет оперативно реагировать на возможную агрессию с грузинской стороны, резюмировал Сивков.
Ранее стало известно, что двусторонние батальонные тактические и специальные учения начнутся на 20 общевойсковых полигонах Южного военного округа (ЮВО). В частности, они пройдут на военных базах РФ, расположенных в Абхазии, Армении и Южной Осетии.