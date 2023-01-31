Названа причина навязчивого желания трогать ранки и давить прыщи Психолог Ватутина: за навязчивым желанием давить прыщи может скрываться СДВГ

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Психолог-психотерапевт Юлия Ватутина рассказала «Известиям», что дерматилломания — расстройство, при котором у человека появляется навязчивое желание давить прыщи, трогать ранки и оставлять другие повреждения на коже, — может быть симптомом синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Эксперт отметила, что СДВГ ошибочно считают детской болезнью, так как у взрослых это расстройство может остаться не диагностированным.

Это и заставляет выискивать на себе малейшие несовершенства и избавляться от них таким «кровавым» путем. Потом человек подходит к зеркалу, видит плоды своих «трудов» в виде красных пятен и начинает корить себя еще больше, — сказала Ватутина.

Специалист указала, что еще одной причиной дерматилломании может стать обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). При наблюдении у себя подобного поведения, Ватутина порекомендовала посетить психолога для точной диагностики.

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