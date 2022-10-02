Названа причина блокировки SoundCloud РКН заблокировал SoundCloud за фейки о спецоперации

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роскомнадзор заблокировал сайт для распространения оцифрованной звуковой информации SoundCloud, поскольку на площадке публиковались фейки о военной операции РФ на Украине, передает РИА Новости. В ведомстве уточнили, что сервису дважды выносили предупреждения, однако они были проигнорированы.

По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат, — сказали в Роскомнадзоре.

Согласно информации в универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, ограничение доступа к soundcloud.com произошло по требованию Генпрокуратуры от 22 сентября. Поскольку сервис использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц может привести к недоступности всего сайта на территории России.

В конце сентября глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев высказался о планах заблокировать YouTube в России.