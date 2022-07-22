Названа правильная одежда для жаркой погоды Терапевт Ярцева назвала правильную одежду для жаркой погоды

Фото: pixabay.com

Врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что при жаркой погоде человеку следует отказаться от чёрной одежды и сделать выбор в пользу льняной или лёгкой хлопковой ткани, которая покроет большую часть тела. Эксперт добавила, что обязательно следует носить головной убор. По её словам, широкие поля помогут защитить шею, лицо и плечи, чтобы они не обгорели, пишет URA.RU.

Не надо в чёрной одежде ходить. Обязательно должны быть головные уборы. Одежда вообще должна покрывать большую часть тела, и она должна состоять либо из льняной ткани, либо лёгкой хлопковой и свободной, чтобы воздух добирался до тела, — рассказала Ирина Ярцева.

Специалист при этом порекомендовала в световой день оставаться дома, так как всегда существует угроза обезвоживания. Она также предостерегла от употребления сладких напитков и алкоголя в жару, так как они наносят ещё больше вреда.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова ранее рассчитала необходимый объём воды человеку в сутки. По словам эксперта, это примерно 30–40 граммов на килограмм веса, то есть взрослому человеку весом 60 килограммов потребуется не менее двух литров воды. Она при этом призвала пить воду в разумных пределах. Специалист добавила, что объём воды для человека с лишними весом необходимо рассчитывать из его «идеального» веса — рост в сантиметрах минус 100.