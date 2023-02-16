Названа опасность применения просроченных лекарств Терапевт Терентьева: применение просроченных лекарств может нарушить работу сердца

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Терапевт Екатерина Терентьева рассказала «Известиям», что последствиями приема просроченных средств могут стать аллергическая реакция, отравление, усиление инфекции, нарушения работы сердца, зрительные нарушения и другие осложнения. Эксперт добавила, что просроченные лекарства следует сразу утилизировать. Она отметила, что открытую банку с таблетками стоит хранить не более года, так как повышается риск получить желудочно-кишечные проблемы.

Лучше не рисковать и не принимать препарат после окончания срока годности. последствиями приема просроченных средств могут стать аллергическая реакция, отравление, усиление инфекции, нарушения работы сердца, зрительные нарушения и другие осложнения, — сказала Терентьева.

Она порекомендовала тщательно следить за условиями хранения лекарств и не допускать их контакта с источником тепла и влаги.

Врач Евгений Машковский ранее рассказал, что эпидемия гриппа пойдет на спад после февральских праздников и завершится в марте. Эксперт уточнил, что нет никаких предпосылок того, что эпидемический сезон продлится дольше. По его словам, основной причиной распространения гриппа этой зимой стала теплая зима. Он добавил, что из-за беспечности людей, которые при температуре около нуля начинают легче одеваться, возникает переохлаждение организма и вирус продолжает циркулировать.