Названа опасность аллергии на плесень Аллерголог Шугаева: аллергия на плесень может привести к развитию бронхиальной астмы

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Врач — аллерголог-иммунолог Анастасия Шугаева рассказала «Известиям», что аллергия на плесень очень коварна и быстро переходит в бронхиальную астму. Эксперт призвала при подозрениях на нее незамедлительно обращаться к врачу. Она добавила, что чаще всего люди реагируют на аллергены грибов, которые контактируют со слизистой оболочкой органов дыхания.

Аллергия на плесень очень коварна и быстро переходит в бронхиальную астму, поэтому при подозрении на аллергию к плесневым грибам необходимо как можно быстрее обратиться к врачу-аллергологу, — сказала Шугаева.

Специалист добавила, что симптомы могут также проявиться после употребления продуктов, содержащих плесневые грибы, например, сыр с плесенью, а также овощи и фрукты, которые хранились в местах с высокой концентрацией плесневых грибов.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.