Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Он подчеркнул, что Storm Shadow легко сбиваются, но в случае с массовыми запусками все сложнее.
Скорее всего, это были крылатые ракеты англо-французской разработки Storm Shadow — они дозвуковые, их легко сбить поодиночке, но в случае с массовыми запусками все сложнее. Нужно дождаться выводов соответствующих ведомств, что именно за ракеты, но западное происхождение не вызывает сомнений, — отметил Липовой.
Он добавил, что местом запуска Storm Shadow могла быть Одесса. По его словам, портовый мегаполис — ближайшая точка, откуда ВСУ способны применять данный вид боеприпасов. Липовой не исключил, что ВСУ используют и мобильные платформы, позволяющие осуществить залп «откуда угодно».
О ракетной атаке на Севастополь сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара не на гражданском объекте. Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека.
Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. В ведомстве уточнили, что всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя. В момент попадания в корабли украинских крылатых ракет суда находились на ремонте. Силы противовоздушной обороны сбили семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков».