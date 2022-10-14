Названы сроки восстановления Крымского моста Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года

Фото: most. life/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Работы по ремонту Крымского моста должны быть завершены к 1 июля 2023 года, его восстановлением займется компания «Нижнеангарсктрансстрой». Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Определить общество с ограниченной ответственностью «Нижнеангарсктрансстрой» единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог „Тамань“ Федерального дорожного агентства» закупок работ по проектированию и восстановлению, — говорится в распоряжении кабинета министров.

Ранее Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу пятерых фигурантов уголовного дела о террористическом акте на Крымском мосту. Их арестовали до 8 декабря.

Взрыв на мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, жертвами взрыва стали пять человек.