Названа главная причина неврозов у IT-специалистов Врач Николаев: главная причина развития невроза у IT-специалистов — нарушение циркадных ритмов

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Главная причина развития невроза у IT-специалистов — нарушение циркадных ритмов, сообщил главврач телемедицинской клиники «СберЗдоровья» Артем Николаев «Газете.Ru». Он объяснил, что к нарушению могут привести ненормированный рабочий день и распределение членов команды по разным локациям.

Неврозы у айтишников чаще всего образуются из-за нарушения циркадных ритмов. Это внутренние процессы в организме, гормональные и поведенческие колебания, которые отличаются в периоды, когда человек спит и бодрствует. Циркадные ритмы людей заточены под периоды сна и бодрствования, которые в обычных условиях синхронизированы с циклом «день-ночь», — сказал Николаев.

Он добавил, что при искусственном нарушении ритма «сон-бодрствование» увеличивается риск депрессий и обострений психических заболеваний.

Врач Давид Бергман ранее объяснил, какие последствия ждут организм человека, если тот не будет спать до семи дней. По его словам, симптомы, полученные в результаты недосыпа, похожи на те, что появляются при болезни Альцгеймера. Специалист отметил, что один день без сна негативно сказывается на концентрации внимания и у человека появляется эффект «легкого опьянения». После пяти суток без сна мозг начинает автоматически отключаться.