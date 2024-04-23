Названа единственная книга, которую должны прочитать все россияне Лукьяненко: из всех книг обязательной для прочтения является только «Букварь»

Единственной книгой, обязательной для прочтения, является только «Букварь», рассказал NEWS.ru российский писатель Сергей Лукьяненко. Он отметил, что список лучших произведений может растянуться от «Незнайки на Луне» Николая Носова до трудов Федора Достоевского.

Книга, которая полезна одному человеку, совершено не нужна, кому-то другому. Тут нет какой-то четкой схемы. Может, только «Букварь» можно выделить, чтобы научиться читать. Если что-то выделять для себя, то я просто потону в этом списке, начиная от «Незнайки на луне», заканчивая взрослыми книгами Достоевского и многих других авторов, — заявил писатель.

Ранее автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что не простит звездам экранизации ее произведений Дэниелу Рэдклиффу и Эмме Уотсон критику знаменитостей, примкнувших «к движению, стремящемуся подорвать с трудом завоеванные права женщин». Она призвала актеров извиниться за позицию по трансгендерам (являются частью движения ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По ее словам, люди, которые поддерживают гендерный переход несовершеннолетних, должны извиниться перед «травмированными детранзидентами и уязвимыми женщинами, зависящими от однополого пространства».