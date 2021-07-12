Названа дата прихода в Москву первых заморозков

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что первые ночные заморозки могут ударить по Москве в конце первой декады сентября. В беседе с ТАСС она отметила, что самой ранней датой их наступления является 6 сентября.

Заморозки по Москве могут начаться в первой декаде сентября, в конце декады. То есть они в это время не исключены и не являются чем-то неординарным, — уточнила специалист.

Она добавила, что дата первых заморозков по срокам может отодвинуться, поскольку «Москва теплеет и теплеет». При этом метеоролог указала, что переход среднесуточной температуры через 0 градусов в Москве обычно происходит только в ноябре.

Ранее стало известно, что Гидрометцентр России экстренно предупреждает о скорых заморозках в некоторых регионах страны. В Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях с 28 по 30 августа прогнозируются заморозки до двух градусов. Также до двух — четырёх градусов похолодает в Забайкальском крае, Костромской области и Башкирии.