Россиян предупредили о скорых заморозках

Гидрометцентр России экстренно предупреждает о скорых заморозках в некоторых регионах страны. Об этом говорится на сайте ведомства.

В Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях с 28 по 30 августа прогнозируются заморозки до двух градусов. Также до двух — четырёх градусов похолодает в Забайкальском крае, Костромской области и Башкирии.

Ранее сообщалось, что конец лета в Москве и области выдастся тёплым, осадки маловероятны. В выходные потеплеет ещё больше. Отмечается, что северный теплый антициклон окажется сильнее западного дождливого циклона, пытавшегося распространить своё влияние на столичный регион. Антициклону на высотах будет соответствовать высокий гребень с юга, он и обеспечит более теплую, чем по норме, погоду.

В пятницу прогнозируется плюс 22–24 градуса, в субботу потеплеет до плюс 23–25, а в воскресенье — до 24–26. Вероятность осадков будет незначительной.

А вот 1 сентября, по прогнозам метеорологов, станет переломным днём. Осень стремительно сменит лето. Температура резко понизится на шесть-семь градусов. Ожидаются дожди, местами сильные.