Названа целевая аудитория для онлайн-продаж вина в России

Вином в России активно интересуются в Сети женщины в возрасте от 30 до 50 лет, сообщает «Газета.Ru». Это более 60% всей аудитории, в то время как среди граждан до 30 лет увлекаются темой вина лишь 15%. Интерес проявляют 61% женщин и 39% мужчин, что следует из исследования рекламного программатика Platforma в преддверии онлайн-продаж алкоголя.

Любители вина также в четыре раза чаще, чем случайные участники анализа, интересуются магазинами одежды, косметикой, городскими развлечениями и социальными сетями. В краткосрочном периоде они гораздо больше увлекаются музыкой, кино и товарами для дома. А в долгосрочном — в два раза чаще видеоиграми: 27% против 14%.

Интерес к алкоголю в Интернете у пользователей не спонтанный, он стабилен.

В исследовании были использованы анонимизированные данные более 9 млн абонентов по всей стране. Анализ основан на двух выборках равного объёма: любители вина — посетители винных сайтов, и базовая группа в виде случайных пользователей. Тип интереса к продукту разделён на краткосрочный (семь дней) и долгосрочный (30 дней).

Ранее Минфин предложил с 1 января 2022 года запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.