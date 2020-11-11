Назван выживший лётчик сбитого над Арменией вертолёта

https://static.news.ru/photo/80a5339a-23fb-11eb-aac9-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС Армении

Третьим, выжившим членом экипажа российского вертолёта Ми-24, сбитого Вооружёнными силами Азербайджана над территорией Армении, оказался штурман Владислав Г.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Владислав открыл дверь и выпрыгнул, как только снаряд попал в вертолёт. Он отделался лёгкими травмами.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин ранее назвал имена погибших членов экипажа российского вертолёта Ми-24. Это командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. По словам Путина, пострадал также лётчик-оператор, штурман звена.

9 ноября в 17:30 мск ВС Азербайджана сбили из ПЗРК российский Ми-24 вблизи границы Нахичеванской Автономной Республики (Республика Азербайджан) возле армянского населённого пункта Ерасх.

В азербайджанском военном ведомстве пояснили, что вертолёт летел на малой высоте в тёмное время суток в зоне радарного обнаружения ПВО. Отмечается, что российские военные вертолёты прежде не были замечены в указанном районе.

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов назвал произошедшее трагическим инцидентом, который носил характер случайности и не был направлен против России.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.