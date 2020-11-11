Назван выживший лётчик сбитого над Арменией вертолёта

Третьим, выжившим членом экипажа российского вертолёта Ми-24, сбитого Вооружёнными силами Азербайджана над территорией Армении, оказался штурман Владислав Г.
Как сообщает Telegram-канал Baza, Владислав открыл дверь и выпрыгнул, как только снаряд попал в вертолёт. Он отделался лёгкими травмами.
Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин ранее назвал имена погибших членов экипажа российского вертолёта Ми-24. Это командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. По словам Путина, пострадал также лётчик-оператор, штурман звена.
9 ноября в 17:30 мск ВС Азербайджана сбили из ПЗРК российский Ми-24 вблизи границы Нахичеванской Автономной Республики (Республика Азербайджан) возле армянского населённого пункта Ерасх.
В азербайджанском военном ведомстве пояснили, что вертолёт летел на малой высоте в тёмное время суток в зоне радарного обнаружения ПВО. Отмечается, что российские военные вертолёты прежде не были замечены в указанном районе.
Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов назвал произошедшее трагическим инцидентом, который носил характер случайности и не был направлен против России.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.